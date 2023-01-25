https://news.day.az/world/1531399.html В Японии отменено 400 авиарейсов
В Японии отменено 400 авиарейсов
По меньшей мере 397 внутренних авиарейсов отменены в Японии в среду из-за сильных снегопадов, которые идут в ряде регионов страны.
Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствуют данные крупнейших японских авиакомпаний Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA).
Изменения в расписании в основном касаются маршрутов, проходящих через префектуры, распложенные на севере главного острова Хонсю и вдоль побережья Японского моря.
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