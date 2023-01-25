В Японии отменено 400 авиарейсов

По меньшей мере 397 внутренних авиарейсов отменены в Японии в среду из-за сильных снегопадов, которые идут в ряде регионов страны.

Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствуют данные крупнейших японских авиакомпаний Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA).

Изменения в расписании в основном касаются маршрутов, проходящих через префектуры, распложенные на севере главного острова Хонсю и вдоль побережья Японского моря.