Дожди привели к масштабному разливу рек под Калугой

Тревожная ситуация сейчас сложилась в Калужской области. Подтопление затронуло уже семь районов. Уровень воды в реках за последние сутки вырос больше чем на метр. До некоторых населенных пунктов теперь добраться можно разве что вплавь. Как передает Day.Az, Корреспондент "Известий" Александр Морозов оценил масштаб природного бедствия.

Под водой оказались дома, огороды, улицы. Дожди и оттепель привели к разливу рек в Калужской области. В некоторых местах участки уже полностью затоплены. Судя по высоте забора глубина полтора, два метра. По словам очевидцев, часть жителей успели спасти свое имущество, что-то перенесли на второй этаж, что-то забрали. А у кого-то все самое ценное ушло под воду.

В опасной зоне оказались поселки, которые находится в непосредственной близости к реке Протва.

"Соседка у меня поплыла уже практически, по окна там вода пошла. Возле речки не знаю, что делается. Поднимается", - говорит Наталья Акишина жительница села Протва.

Людям пришлось оставить свои дома. Тех, кто не смог сам переправиться в безопасное место, эвакуировали спасатели.

"Все у всех утонуло, все бегают. А чего сделаешь? Вода быстро пришла. Сейчас вот с утра ходили, лед ломали", - говорит житель села Протва Алексей Карпиков.

Подтоплено уже более пяти поселков, сотни дачных участков. Одна из сложных ситуаций в селе Товарково - здесь связь с большой землей практически прервана. Мост, который связывает два берега, разрушен паводком.

Не выдержал натиска ледяных глыб и мост в деревне Троицкое. Ледоходом его буквально скрутило. Теперь мост напоминает больше американские горки. Его пытались укрепить досками. Но сейчас эта конструкция выглядит небезопасно и не внушает особого доверия.

Под Малоярославецем река с обманчивым названием Лужа чуть не затопила несколько поселков. В прошлом году дамбу в этом месте смыло. Эту переправу жители трех деревень уже окрестили "мостом через лужу". Новая насыпь спасает их от потопа. Несмотря на то, что дорогу еще не до конца построили, пешеходы уже могут по ней передвигаться.

Попасть в села на машине пока можно только в объезд. Из-за мощного потока талых вод движение на основных дорогах в сторону деревень встало. Многие идут пешком.

"Здесь вариантов особо нет, проблематично так ездить. Для кого-то прямо легче станет с мостом. И на работу ездить, и на учебу - это очень полезно будет", - говорит жительница деревни Игнатьево Варвара Игнатова.

Местные жители признаются, что такого разлива в Калужской области не было больше пяти лет. Пока люди приходят в себя, синоптики тем временем обещают опять дожди, которые могут привести к новым затоплениям.