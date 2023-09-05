Индию переименуют?

Власти Индии планируют изменить название страны на "Бхарат", которое отсылает к древнейшему названию земель, на которых располагается современное государство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает издание The Economic Times.

"Британцы переименовали Бхарат в Индию. <...> Наша страна известна под именем Бхарат уже тысячи лет... Это древнее название страны, которое встречается в древних санскритских текстах. Название Индия было колониальным и, таким образом, символом рабства. Название Индия должно быть вычеркнуто из Конституции", - заявили в индийском парламенте.

Похожим образом в 1935 году свое международное название изменила Персия (греческое название), ставшая Ираном (самоназвание). Жители Индии на языке хинди (официальный язык) также называют свою страну "Бхарат", это отображено в официальных документах. Решение о переименовании может быть принято на ближайшей специальной сессии парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября.