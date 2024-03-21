Производитель вооружений заявил, что Европа ведет промышленную войну

В настоящее время европейским странам не хватает мощностей для наращивания объемов оборонного производства, и чтобы это исправить придется изменить законодательство, считает исполнительный директор норвежско-финского производителя вооружений Nammo Мортен Брандтцег. Как передает Day.Az, его цитирует Financial Times (FT).

Отмечается, что компания Брандтцега должна в ближайшее время получить господдержку от Норвегии, Финляндии и ЕС в размере свыше €300 млн, что превышает десятилетние вложения предприятия. Кроме того, оно само инвестирует порядка €150 млн каждый год.

"На мой взгляд, мы должны еще больше нарастить [производство]. Мы должны наращивать его быстрее. <...> Мы находимся в промышленной войне за мощности", - заявил глава Nammo.

По его словам, решить проблему нехватки мощностей можно, если принять закон, аналогичный тому, что существует в США. Законодательство Штатов позволяет президенту приказывать оборонным предприятиям исполнять госконтракты в приоритете. Благодаря этому компании первоочередно получают доступ к необходимому оборудованию.

До этого сообщалось, что саммит глав государств ЕС 21-22 марта примет решение о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, который отметил, что страны ЕС должны тратить больше и закупать больше оружия вместе и более эффективно.

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