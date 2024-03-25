Тяжелое ДТП в Турции

- есть погибшие и раненые - ФОТО

В районе Нурдагы турецкого города Газиантеп произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате столкновения автомобилей марок Toyota и Fiat погибли два человека, еще шестеро пострадали.

Отмечается, что состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое

По факту ведется следствие.

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