Тяжелое ДТП в Турции

В районе Нурдагы турецкого города Газиантеп произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате столкновения автомобилей марок Toyota и Fiat погибли два человека, еще шестеро пострадали.

Отмечается, что состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое

По факту ведется следствие.

Gaziantepte feci kaza Ölü ve yaralılar var

Gaziantepte feci kaza Ölü ve yaralılar var

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!