https://news.day.az/world/1647070.html Тяжелое ДТП в Турции - есть погибшие и раненые - ФОТО
Тяжелое ДТП в Турции - есть погибшие и раненые - ФОТО
В районе Нурдагы турецкого города Газиантеп произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате столкновения автомобилей марок Toyota и Fiat погибли два человека, еще шестеро пострадали.
Отмечается, что состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое
По факту ведется следствие.
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