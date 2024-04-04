Израиль укрепил систему обороны

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) укрепила оборону, находится в состоянии повышенной готовности к любым сценариям на всех фронтах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил в ходе брифинга официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"Мы находимся в состоянии повышенной готовности на всех фронтах <...> к любому развитию событий. Мы укрепили боевые части там, где это необходимо, усилили системы ПВО, и наши самолеты находятся в готовности как к обороне, так и к нападению", - заявил Хагари.

По его словам, ЦАХАЛ "постоянно проводит оценку ситуации" и "серьезно относится ко всем заявлениям и ко всем своим врагам". Как уточнил Хагари, распоряжения управления тыла для жителей Израиля остаются неизменными. Никаких новых предписаний в связи с новой ситуацией пока не было, добавил представитель армии, пообещав немедленно проинформировать население в случае изменения инструкций.

Вместе с тем, Хагари призвал израильтян к "ответственному поведению в тылу", так как это "то, что позволяет спасать жизни". "Моя единственная рекомендация - быть бдительными и следить за изменениями указаний [Управления тыла]", - добавил представитель ЦАХАЛ.

Ранее израильская армейская пресс-служба сообщила, что "в соответствии с оценкой ситуации было решено, что увольнительные будут временно отменены для всех боевых подразделений". В ведомстве подчеркнули, что ЦАХАЛ "находится в состоянии войны", и режим несения службы постоянно корректируется "в соответствии с требованиями" текущей ситуации. Днем ранее командование ЦАХАЛ приняло решение осуществить дополнительный призыв резервистов соединений противовоздушной обороны.

Также 3 апреля израильский министр обороны Йоав Галант на учениях по повышению готовности тыла в городе Хайфа на севере еврейского государства заявил, что Израиль расширяет операции в отношении шиитского движения "Хезболлах" и наносит удары по своим врагам по всему Ближневосточному региону.

4 апреля руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в X (ранее Twitter) на иврите написал, что заставит Израиль раскаяться в решении нанести удар с воздуха по консульскому отделу посольства исламской республики в Дамаске, в результате которого погибли 13 человек, в том числе два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

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