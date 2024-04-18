Байден выступил в поддержку проектов о помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден высказался в поддержку представленных спикером Палаты представителей Майком Джонсоном законопроектов о финансировании для Украины, Израиля и нужд Индо-Тихоокеанского региона и выразил готовность их подписать после одобрения в обеих палатах Конгресса, говорится в заявлении на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Я решительным образом поддерживаю этот пакет законопроектов, направленный на оказание необходимой помощи Израилю, Украине, чрезвычайно необходимой помощи палестинцам в секторе Газа, а также на укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил Байден.

Президент считает, что "Палата представителей должна принять законопроекты на этой неделе, а затем это должен быстро сделать Сенат". "После этого я немедленно подпишу законопроекты", - говорится в заявлении Байдена.

В этом комментарии нет оценок другого, пока не обнародованного, законопроекта Джонсона об обеспечении безопасности границ США. В этом документе, по данным СМИ, также будут предложения о дополнительных санкциях против России, Китая, Ирана, включая предложения по конфискации замороженных активов России, а также запрет китайской соцсети TikTok.

Одобренный Байденом законопроект Джонсона предлагает выделить $61 млрд на помощь Украине, включая $23,2 млрд, предназначенных не непосредственно Киеву, а на восполнение оружейных запасов США.

Кроме того, на поддержку Израиля предлагается выделить $26,38 млрд, включая средства на покрытие расходов США на военные операции в ответ на недавние атаки, отмечается в документе. Также в проекте заложено $8,12 млрд на нужды Индо-Тихоокеанского региона.

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