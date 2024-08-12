В Австралии вертолет рухнул на отель

По меньшей мере один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения вертолета со зданием гостиницы в Квинсленде (Австралия).

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал ABC.

Два человека, которые находились в здании, были доставлены в ближайшую больницу в стабильном состоянии. Остальные постояльцы были эвакуированы и размещены в соседнем отеле.

В полиции штата заявили, что на борту вертолета был пилот, который погиб при столкновении.

Как отмечают очевидцы, после столкновения произошел взрыв. Часть обломков вертолета упала в бассейн у отеля. По данным скорой помощи Квинсленда, пострадавших на земле нет.

Австралийское бюро транспортной безопасности ведет расследование произошедшего.

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