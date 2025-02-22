Папа Римский находится в критическом состоянии

Состояние Папы Римского Франциска остается критическим, ему делали переливание крови.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила служба печати Святого престола.

"Состояние Папы Римского Франциска остается критическим, поэтому, как вчера было заявлено, Папа не находится вне опасности. Сегодня утром Папе Франциску понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, который также потребовал применения высокопоточной оксигенотерапии. Сегодняшние анализы крови также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, что потребовало переливания крови", - говорится в заявлении.