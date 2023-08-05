Honda представила микровэн N-Box третьего поколения

Honda представила в Китае микровэн N-Box третьего поколения. Это самый популярный автомобиль в своей категории: в прошлом году в Японии было продано около 1,6 млн кей-каров, из них более 202 тыс. пришлось на N-Box, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания представила одновременно и N-Box, и N-Box Custom - машины отличаются оформлением передней части: у N-Box - круглые фары и небольшая "дырявая" решетка радиатора, у N-Box Custom - прямоугольные фары и более крупная "ячеистая" решетка радиатора.

А есть еще N-Box Fashion Style с яркими цветами кузова, белыми дверными ручками и белыми корпусами зеркал.

В новом поколении автомобиль обрел улучшенную шумо- и виброизоляцию, изменилась архитектура салона - Honda говорит, что автомобиль стал еще более просторным внутри.

Из новшеств - другой руль, 7-дюймовыя цифровая панель приборов (впервые в модели) и медиасистема с более крупным 9-дюймовым экраном. В целом изменилась передняя панель. Помимо традиционных удобств в виде многофункционального руля, климат-контроля, ручного тормоза с электроприводом есть адаптивный круиз-контроль и камера заднего вида.

Honda ничего не сказала об агрегатах нового N-Box, но они, скорее всего, остались прежними, так как жестко регламентированы классом. Это значит, что под капотом будет мотор объемом 0,66 л в атмосферном и турбированным вариантах. Привод будет передним или полным, а связь двигателя с колесами будет опосредована вариаторной трансмиссией.