Представлен очень дешевый Kia K3 (Cerato) Special Edition

В Китае представили новые версии седана Kia K3 (у нас эта модель известна как Kia Cerato) - они называются Special Edition, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

"Специальный" Kia K3 не изменился внешне, но он получил улучшенное оснащение. А с учетом того, что для первых покупателей ввели скидки, такой улучшенный Kia K3 можно получит даже дешевле хуже оснащенных версий. Так, стоимость Kia K3 Special Edition с учетом скидки составляет 15 и 16,5 тыс. долларов.

Kia K3 Special Edition построен на базе версии Comfort: к ее оснащению добавили электрический люк, кожаный салон, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, умный ключ, парковочные датчики спереди и сзади, обогреваемые зеркала заднего вида с автоскладыванием. Версия подороже получила кресло сиденья с электрическими регулировками по 10 направлениям, различные системы помощи водителю уровня L2+, парковочные датчики спереди и сзади, обогреваемые зеркала заднего вида с автоскладыванием.

Двигатель - атмосферный, объемом 1,5 л и мощностью 115 л.с., сочетается он с вариаторной трансмиссией. В базе у всех Kia K3 Special Edition 6 подушек безопасности, система мониторинга давления в шинах, камера заднего вида.