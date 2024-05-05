Rolls-Royce Ghost элегантно украсили карбоном и алюминием

Новый Rolls-Royce Ghost скромно украсили карбоном и алюминием. Британское тюнинговое ателье Urban Automotive представило собственный пакет доработок для премиального английского седана Rolls-Royce Ghost последнего поколения. В отличие от других компаний, которые обычно превращают довольно сдержанную модель в эпатажное транспортное средство, британские специалисты ограничились минимальными вмешательствами в дизайн седана, а техническую составляющую и вовсе трогать не стали. Но клиентам Urban Automotive этого достаточно, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Седан получил новый передний бампер из углеродного волокна, дополненный карбоновым спойлером и новыми ходовыми огнями, по бортам появились новые пороги, а сзади - карбоновый же бампер, углепластиковый спойлер и патрубки выхлопа из фрезерованного алюминия.

Также можно заказать два варианта кованых дисков от Vossen - 22-дюймовые колёса серебристого цвета выполнены в фирменном для Rolls-Royce "монолитном" дизайне, а 24-дюймовые чёрные диски имеют многоспицевый рисунок. Единственная техническая доработка, заявленная для модели - выхлопная система Milltek.

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