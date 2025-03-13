Автор: Эльчин Алыоглу

Директор Baku Network, специально для Day.Az

Французская "Le Figaro" опубликовала слезливо-жалостливую статейку о Рубене Варданяне, ныне находящимся на скамье подсудимых в Баку.

В этом "плаче Ярославны" повествуется о том, как бедный-бедный "Рубик джан" целых 22 дня (!) страдает на "голодном пайке", прости господи.

Французские журналисты так расчувствовались, что вдобавок опубликовали фотографию Варданяна, где он, по их задумке, должен выглядеть как некий обессиленный узник совести, истощенный борьбой за справедливость. Ах, какая драма! Только вот весь этот фарс настолько жалок и наигран, что не вызывает ничего, кроме кривой ухмылки.

Этот мастер теневых схем и финансовых махинаций, нажившийся на сепаратистских амбициях и кровопролитии, теперь пытается выдать себя за символ "героической борьбы". Варданян, видимо, настолько переоценил свои актерские таланты, что решил сыграть роль страдальца по максимуму. Побрился наголо, надел самую облегающую одежду, чтобы каждая выпирающая кость - хотя, таких костей нет, как говорится, наличие отсутствия присутствия - вызывала "сочувствие" у западных читателей. Аплодируйте сидя, ибо вот он, настоящий лицедей провинциального театра! Остается только удивляться, почему он не заказал еще и картину маслом под названием "Святой Рубен страдает за грехи человечества".

Этот жалкий спектакль начался 25 февраля, когда Варданян объявил голодовку, утверждая, что протестует против "показательного суда". Ах, какое благородство! Видимо, тот факт, что его судят за коррупционные схемы, финансирование террористов и незаконную торговлю полезными ископаемыми, сам Варданян предпочитает не вспоминать. Гораздо удобнее разыграть карту "мученика".

По версии этого клоуна, на скамье подсудимых сидит не просто вор и махинатор, а "все армянство". По его логике, выходит, что миллионы долларов, которые он вывел в офшоры, шли не на личную роскошь, а на "национальные интересы" - видимо, особняки, яхты и элитные курорты теперь стали символами борьбы за свободу.

Не отстает в этом параде лжи и сынок Варданяна - Давид. Видимо, молодой человек решил продолжить семейный бизнес по разыгрыванию фарсов. Он гордо заявил, что "голодовка для его отца - единственный способ привлечь внимание к происходящему". Разумеется, а как же иначе? Ведь международные СМИ вот уже несколько месяцев методично игнорировали Варданяна - слишком уж он превратился в токсичный актив для своих западных покровителей. Вот и пришлось горе-олигарху устраивать показательный цирк.

Апофеозом этого абсурда стало выступление бывшего представителя уже несуществующей карабахской террористической хунты во Франции Ованнеса Геворкяна. Этот персонаж со слезами на глазах заявил, что официальный Баку "готов позволить Варданяну умереть".

Вах, ахпер-джан, какая жалость...Видимо, Геворкян считает, что судебный процесс по преступнику, который годами кормил карабахских боевиков, незаконно выкачивал ресурсы с оккупированных азербайджанских земель и обогащался за счет крови и страданий людей, - это "стратегия по уничтожению символа борьбы за свободу".

Вот уж действительно, если Варданян - символ свободы, то террористы, наркоторговцы и коррумпированные аферисты - истинные герои современности, только без крыльев.

Пусть "Le Figaro" сколько угодно воспевает "Рубик джана", придавая его показной голодовке ореол мученичества. В реальности перед нами не герой, а мастер манипуляций, который довел свое искусство лжи до уровня театра абсурда.

Его показная худоба - не символ борьбы за справедливость, а всего лишь плохо срежиссированная попытка вызвать жалость у тех, кто не успел разобраться в его темном прошлом. И если Варданян возомнил себя Карабахским Манделой, то его постановка заслуживает лишь свистков из партера - ведь редкому мошеннику удается превратить скамью подсудимых в сцену для жалкого спектакля под названием "Плачущий олигарх".

Повторю еще раз: Рубен Варданян - не мученик и не герой, каким его пытаются выставить западные СМИ вроде "Le Figaro", а прежде всего - финансовый махинатор, авантюрист и человек с кровавым багажом, который долгие годы пользовался связями, деньгами и обманом для достижения своих целей.

Пока французское издание рисует из него страдальца, исхудавшего борца за свободу, стоит напомнить, что Варданян - это не просто "бывший глава правительства" армянских сепаратистов, а олигарх с очень темным и грязным прошлым, ловко замаскировавшийся под благотворителя. Его истинное лицо раскрыли не только журналистские расследования на Западе, но и многочисленные свидетельства его участия в теневых схемах и грязных политических играх.

Вспомним: Рубен Варданян прославился как один из ключевых игроков в российской финансовой среде в 1990-е годы. Он поднялся на волне хаоса и беззакония, став совладельцем и генеральным директором инвестиционного банка "Тройка Диалог". Позже этот банк оказался в центре крупного расследования западных СМИ о коррупции и отмывании денег.

Журналисты международной сети OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовали сенсационное расследование под названием "Тройка Ландромат" (Troika Laundromat), в котором Варданян оказался в эпицентре масштабной схемы по выводу из России более 4,6 миллиарда долларов. Эти деньги циркулировали через офшоры, обогащая элиты и олигархов, в том числе связанных с криминальными структурами.

Западные расследователи четко указали на роль Варданяна как человека, создавшего сложную сеть фиктивных компаний, через которые отмывались деньги для подкупа политиков, финансирования вооруженных формирований и ведения незаконной деятельности.

А перебравшись в Ханкенди, Варданян начал новый политический спектакль - не ради защиты прав армян, а ради собственной выгоды и власти. На этом фоне его "назначение" премьер-министром в самопровозглашенной структуре выглядело не иначе как попытка создать очередной центр влияния и удержать контроль над финансовыми потоками в регионе.

Вместо помощи карабахским армянам он занялся организацией серых схем, монополизировал доходы с добычи полезных ископаемых в Карабахе и содействовал контрабандным маршрутам, приносящим миллионы долларов. Эти деньги, по информации западных экспертов, оседали на его личных счетах или направлялись на финансирование незаконных вооруженных формирований.

Рубен Варданян - имя, которое должно стать синонимом предательства, кровавых преступлений и хищнического разграбления. Этот человек не просто замарал себя коррупцией или грязными схемами - он сознательно превратил оккупированные территории Карабаха в свой личный криминальный анклав, где беззаконие стало нормой, а человеческая жизнь ценилась не выше медной пули.

Ибо он - холодный циник, который использовал карабахских армян как орудие для наживы и усиления собственного влияния.

Оккупированные территории Азербайджана при нем превратились в заповедник преступности. Варданян цинично грабил Карабах, как хищный зверь, раздирая его недра на части. Золото, медь, редкоземельные металлы - всё это под его руководством вывозилось большегрузными автомобилями на черные рынки. Он буквально высасывал ресурсы из карабахской земли, будто вампир, обрекая местных армян на нищету и бесправие. Людей заставляли работать в нечеловеческих условиях, а протесты жестоко подавлялись.

Варданян не просто занимался экономическими преступлениями - он спонсировал кровопролитие и продолжение конфликта. Под его покровительством создавались и поддерживались банды боевиков, которые устраивали диверсии, подрывали автомобили азербайджанских военных и убивали невинных людей. Карабах в его руках стал конвейером смерти, где каждый конфликт сулил ему новые барыши.

Одним из самых чудовищных преступлений Варданяна стала организация наркотрафика через Карабах. Этот человек не просто занимался грязными схемами - он превратил регион в наркопритон, через который поставлялись тонны яда в Европу. Карабах стал перевалочным пунктом для афганского героина и иранских наркотиков, а грязные деньги текли в карманы Варданяна, обогащая его преступную империю.

Под его руководством разрабатывались маршруты контрабанды оружия, боеприпасов и наркотиков, которые не просто уничтожали жизни - они подрывали безопасность всего региона. Варданян сознательно вел Карабах к пропасти, превращая его в территорию беззакония и хаоса.

Варданян не просто спонсировал боевиков - он был их главным идеологом и координатором. Под его крышей террористические группы планировали атаки на азербайджанских военнослужащих, устраивали провокации и диверсии. Эти банды, которые Варданян щедро кормил оружием и деньгами, не стеснялись убивать мирных жителей, устраивать обстрелы и нападать на гражданских.

Варданяну было наплевать на судьбы людей - он видел в них лишь пешек в своей игре. Он сознательно накачивал карабахских армян оружием, чтобы война не прекращалась, а его личные амбиции продолжали кормиться кровью и страданиями.

Понимая, что мир никогда не примет его как откровенного преступника, Варданян ловко разыгрывал роль "спасителя карабахских армян". Он выстроил целую сеть пропагандистских каналов, чтобы выставить Азербайджан агрессором, а себя - добродетельным борцом за справедливость. При этом Варданян не вложил ни копейки в реальные нужды местных жителей - вместо этого он вкладывал деньги в пиар-компании и зарубежных лоббистов, которые пели ему дифирамбы в западных СМИ.

Его "миллионы" на благотворительность оказались мыльным пузырем - за фасадом помощи скрывалась жестокая эксплуатация местного населения и хищение колоссальных ресурсов.

Западные журналисты, которые в 2019 году сами же разоблачали его коррупционные схемы, сегодня по каким-то странным причинам вдруг забыли, кто он на самом деле. Теперь они воспевают его "стойкость", "мученичество", "борьбу за права народа". Но давайте скажем честно: это не борьба, это дешёвый трюк, рассчитанный на слезливую аудиторию.

Теперь, когда Варданян оказался перед лицом правосудия, он пытается разыграть последний козырь - дешёвый спектакль с ролью страдальца. Этот трусливый расчетливый шаг - не что иное, как жалкая попытка уйти от ответственности за свои преступления. Сбритая голова, впалые щеки, нарочито облегающая одежда, подчеркивающая исхудалую фигуру - всё это тщательно продуманная постановка. Варданян намеренно создал из себя образ жертвы, надеясь вызвать сочувствие у наивных западных журналистов и международных структур.

И вот уже французские издания вроде "Le Figaro" растиражировали его жалобный образ, рисуя Варданяна то ли политическим узником, то ли страдающим героем. Но это лишь маска, за которой скрывается человек, чьи руки по локоть в грязных деньгах и темных схемах. Варданян - не "мученик", а преступник, который долгие годы финансировал сепаратистский режим и поддерживал реваншистские амбиции армянской элиты, мечтающей о новых территориальных авантюрах.

Теперь, когда этот преступник наконец оказался на скамье подсудимых, он пытается представить дело так, будто его судят не за коррупцию и махинации, а за "этническую принадлежность". Но его жалкие попытки прикрыться политикой не отменяют фактов: Варданян вывел миллионы долларов в офшоры, опустошив регионы, где армянские семьи и без того жили в тяжелейших условиях. Он не просто обокрал свой народ - он сознательно подпитывал конфликт, чтобы сохранить источники своих доходов.

Западным журналистам, которые так охотно подыгрывают Варданяну, стоило бы поинтересоваться не тем, насколько "измученным" он выглядит на последних фотографиях, а тем, как этот человек сколотил свое состояние на крови, войне и сепаратизме. Пусть они спросят, куда делись миллионы, которые Варданян обещал направить на помощь населению Карабаха. Пусть выяснят, почему человек, который так громко кричал о "служении народу", на деле лишь обогащался за его счет.

Рубен Варданян надеется, что его спектакль удастся. Он рассчитывает, что жалкие попытки сыграть на эмоциях Запада отвлекут внимание от его преступлений. Но правда такова: Варданян - это не жертва режима, а хитрый манипулятор, который должен ответить за свои грязные дела. Его деятельность - это не борьба за справедливость, а банальный бизнес на крови и страданиях людей.

Рубен Варданян - это не герой и не борец за свободу. Это ловкий аферист, для которого каждый шаг, включая показную голодовку, - всего лишь часть тщательно продуманной манипуляции. Французской прессе стоило бы поинтересоваться не только его исхудалым лицом, но и миллионами долларов, которые он вывел в офшоры, оставив армянский народ ни с чем.

Он - преступник, мошенник и спонсор терроризма, который заслуживает самого строгого наказания. Он жалкий трус, который с позором пытается избежать наказания.

А его попытки политизировать судебный процесс - не что иное, как страх перед правосудием.