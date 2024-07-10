BMW отзовет почти 400 тыс. автомобилей

Немецкий автопроизводитель BMW отзывает более 390 тыс. автомобилей в США из-за неисправных надувных подушек безопасности. Об этом сообщает reuters.com со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Регулятор автомобильной безопасности США заявил, что взрыв газогенератора может привести к попаданию острых металлических фрагментов в водителя или других пассажиров автомобиля, что потенциально может привести к травмам, несовместимым с жизнью", - говорится в сообщении.

Неисправные подушки безопасности фирмы Takata были выявлены на 100 млн автомобилей. Проблема заключается в газогенераторе, корпус которого со временем покрывается трещинами. Из-за этого при аварии подушка может выбросить в салон автомобиля множество металлических осколков. Масштабная отзывная кампания привела японскую фирму Takata к банкротству.

С 2009 года в мире было выявлено более 30 смертельных случаев, вызванных дефектными подушками японской фирмы Takata.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!