Lamborghini представила сноуборд для фрирайда

У Lamborghini появился фирменный сноуборд с дизайном в стиле суперкаров. Доска называется Warpspeed, её выпустили в сотрудничестве с CAPiTA Snowboards и Union Binding в количестве 200 штук. Цена - 1300 евро, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания Lamborghini объявила об очередной коллаборации. На это раз итальянцы в партнерстве с австрийской CAPiTA Snowboards и земляками из Union Binding выпустили сноуборд Warpspeed в трех разных ростовках. Тираж доски составил 200 экземпляров. Все изготовлены на заводе CAPiTA Mothership, работающем на энергии из возобновляемых источников.

В конструкции Warpspeed использованы усилители из материала Megacarbon, который обеспечивает контроль и устойчивость на высоких скоростях. Ну а о принадлежности к лимитированной серии говорит не только цвет, но и особая форма носа и хвоста. К доске прилагаются крепления Union Falcor | Automobili Lamborghini, хайбэк которых впервые в отрасли сделан из прессованного углеволокна (forged carbon). Они, как и сам сноуборд, подойдут и для катания на подготовленных склонах, и для фрирайда.

Стоит доска 1300 евро. Не самая дорогая в линейке CAPiTA, но одна из. К примеру, сплитборд с говорящим названием Mega Split обойдется в 1500 евро.