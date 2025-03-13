Китайская марка Denza выходит на европейский рынок

BYD пообещал европейцам премиальные электрокары и гибриды марки Denza. В ходе мероприятия Fuorisalone 2025, которое проходит в Италии и которое спонсирует в числе прочих китайская BYD, было объявлено о запуске Denza в Европе. Denza была основана в 2011 году BYD и Mercedes-Benz, но осенью 2024-го немецкий автопроизводитель вышел из совместного проекта, так что с того момента Денза стала полноценным суббрендом BYD. Под этим названием в Китае и ряде других стран продаются электрифицированные автомобили премиум-класса, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

На сегодняшний день модельная линейка Denza состоит из пяти моделей: минивэна D9, кроссоверов N7 и N8, седана Z9 и универсала Z9 GT. За прошлый год продажи бренда составили 125 674 машины. Теперь же Denza нацелилась на европейский рынок, вознамерившись конкурировать там с "немецкой тройкой" - BMW, Audi и своим бывшим совладельцем Mercedes-Benz. И план у компании следующий: под названием Denza европейцам предложат не только непосредственно модели этой марки, но и других суббрендов BYD, а это Fang Cheng Bao и Yangwang, пишет СarNewsChina.

Например, под именем Denza в Европе будет продаваться Fang Cheng Bao Bao 5, он же Leopard 5. Это брутальный внедорожник, который из-за дизайна называют "китайским Defender". У него гибридная силовая установка, запас хода в 1,2 тысячи километров и продвинутый автопилот God's Eye собственной разработки BYD.

Также для Европы подтвержден универсал Z9 GT, который бросит вызов Porsche Panamera. Его длина составляет 5,2 метра при колесной базе 3,1 метра, а снаряженная масса равна 2875 килограммов. У модели есть полностью электрическая установка, состоящая из трех электромоторов суммарной мощностью 965 лошадиных сил, а также плагин-гибридная модификация.