Обновленный GMC Hummer EV

Внедорожник GMC Hummer EV обновился и стал мощнее. Топ-версии теперь выдают 1176 лошадиных сил, на 162 силы больше. Электрокарам 2026 модельного года достался улучшенный автопилот Super Cruise, поддержка двунаправленной зарядки, новые цвета кузова и салона, а также новый режим работы полноуправляемого шасси, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Электрический супервнедорожник GMC Hummer EV 2026 модельного года получил новый режим работы полноуправляемого шасси под названием King Crab. При его активации задние колеса поворачиваются быстрее передних, тем самым улучшая маневренность на узких трейлах и каменистых участках. Владельцев Hummer EV предыдущих годов выпуска ждет сюрприз: режим "Королевского краба" на их машинах появится вместе с очередной прошивки.

Для Hummer EV 2026 между тем предложены новые цвета кузова и салона. На внедорожниках перекалиброваны амортизаторы, добавлена поддержка двунаправленной зарядки с возможностью подключения к энергосистеме дома и обновлен автопилот Super Cruise. Теперь электроника может выбирать полосу движения, сверяясь с Google Maps, а адаптивный круиз-контроль научился соблюдать скоростной режим.

Наконец, в гамму добавлена лимитированная версия Carbon Fiber Edition на базе топ-исполнения 3X. С новой батареей, софтом и "железом" такие электрокары выдают 1176 лошадиных сил и разгоняются до 60 миль в час (97 км/ч) за 2,8 секунды. Визуально Hummer EV Carbon Fiber Edition выделяется черными 22-дюймовыми колесами, черными эмблемами, вставками из углеродного волокна и кузовом цвета Magnus Gray Matte в сочетании с янтарным салоном Velocity Ember.