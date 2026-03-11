Китайский BYD планирует участвовать в самых дорогих гонках в мире

BYD планирует участвовать в гонках "Формулы-1" и "24 часа Ле-Мана".

По данным агентства Bloomberg, компания, стремящаяся усилить свои позиции на международной арене, рассматривает участие в престижных гонках как способ глобального повышения узнаваемости бренда, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Источники агентства уточняют, что BYD изучает как возможность создания собственной гоночной команды с нуля, так и приобретение уже существующего коллектива.

Агентство отмечает, что подобный интерес нехарактерен для китайских автопроизводителей, которые обычно не проявляют большой активности в автоспорте.

Главным препятствием для BYD на пути в "Королевские гонки" могут стать колоссальные финансовые затраты. По некоторым оценкам, разработка болида и участие в чемпионате обходятся в сумму до $500 млн за сезон, не говоря уже о длительных и сложных переговорах с организаторами.

Тем не менее, у этого проекта есть и серьезный козырь - в последние годы популярность "Формулы-1" в самом Китае неуклонно растет.