Prezident İlham Əliyev Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi qulluqçularını təltif etdi

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, sərəncama əsasən, xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:

2-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə

Zeynalov Elşən Əsgər oğlu - general-mayor

"Vətən uğrunda" medalı ilə

Bağırov Mahir Şahvələd oğlu - polkovnik

Bəxtiyarov Rəşad Tapdıq oğlu - polkovnik

Nəcəfli Polad Həbib oğlu - polkovnik

Əliyev Mürsəl Sadıq oğlu - polkovnik-leytenant

İbrahimli Fuad Bafadar oğlu - polkovnik-leytenant

Musayev Bəhruz İlham oğlu - mayor

"İgidliyə görə" medalı ilə

Abbasov Pərviz Şahbaz oğlu - polkovnik

Abdullayev Eldar Əziz oğlu - polkovnik

Qazıyev Xəyyam Osman oğlu - polkovnik-leytenant

Tağıyev Ruslan Sahib oğlu - polkovnik-leytenant

Aslanov Afiq Mobil oğlu - mayor

Babayev Elşad Vaqif oğlu - mayor

"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə

Hüseynov Hafiz Elman oğlu - ədliyyə polkovniki

Hüseynov Seyran Tofiq oğlu - polkovnik

İsmayılov Muqdat Məmməd oğlu - polkovnik

Rəhimov Vüqar Həsənağa oğlu - polkovnik

Cəlilov Bəhram Bayram oğlu - polkovnik-leytenant

Hümbətov Coşğun Qənbər oğlu - polkovnik-leytenant

İskəndərov İlqar İdris oğlu - polkovnik-leytenant

Qasımov Ramil Ravi oğlu - polkovnik-leytenant

Namazov Ruslan Zaman oğlu - polkovnik-leytenant

Adıgözəlova Arzu Üzeyir qızı - mayor

Eynəliyev Tural İslam oğlu - mayor

Əliyev Rəsul Etibar oğlu - tibb xidməti mayoru

Əmirli Qorxmaz Rauf oğlu - tibb xidməti mayoru

Hacıyev Elnur Etibar oğlu - mayor

Qurbanov Fərid Natiq oğlu - mayor

Məmmədov Əyyub Alof oğlu - mayor

Bağırov Elmar Vaqif oğlu - kapitan

Əliyev Bəhmən Elman oğlu - kapitan

Nəsirov Elman Haqverdi oğlu - kapitan

Rəhimov Murad Heybət oğlu - kapitan

Tağıyev Elçin Etibar oğlu - kapitan

Tağıyev İlkin Ədalət oğlu - kapitan

Qədimalıyev Aslan Kərəm oğlu - baş leytenant

Məmmədov Samir Vaqif oğlu - baş çavuş.