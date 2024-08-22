Prezident İlham Əliyev Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi qulluqçularını təltif etdi - SƏRƏNCAM
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, sərəncama əsasən, xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:
2-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə
Zeynalov Elşən Əsgər oğlu - general-mayor
"Vətən uğrunda" medalı ilə
Bağırov Mahir Şahvələd oğlu - polkovnik
Bəxtiyarov Rəşad Tapdıq oğlu - polkovnik
Nəcəfli Polad Həbib oğlu - polkovnik
Əliyev Mürsəl Sadıq oğlu - polkovnik-leytenant
İbrahimli Fuad Bafadar oğlu - polkovnik-leytenant
Musayev Bəhruz İlham oğlu - mayor
"İgidliyə görə" medalı ilə
Abbasov Pərviz Şahbaz oğlu - polkovnik
Abdullayev Eldar Əziz oğlu - polkovnik
Qazıyev Xəyyam Osman oğlu - polkovnik-leytenant
Tağıyev Ruslan Sahib oğlu - polkovnik-leytenant
Aslanov Afiq Mobil oğlu - mayor
Babayev Elşad Vaqif oğlu - mayor
"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə
Hüseynov Hafiz Elman oğlu - ədliyyə polkovniki
Hüseynov Seyran Tofiq oğlu - polkovnik
İsmayılov Muqdat Məmməd oğlu - polkovnik
Rəhimov Vüqar Həsənağa oğlu - polkovnik
Cəlilov Bəhram Bayram oğlu - polkovnik-leytenant
Hümbətov Coşğun Qənbər oğlu - polkovnik-leytenant
İskəndərov İlqar İdris oğlu - polkovnik-leytenant
Qasımov Ramil Ravi oğlu - polkovnik-leytenant
Namazov Ruslan Zaman oğlu - polkovnik-leytenant
Adıgözəlova Arzu Üzeyir qızı - mayor
Eynəliyev Tural İslam oğlu - mayor
Əliyev Rəsul Etibar oğlu - tibb xidməti mayoru
Əmirli Qorxmaz Rauf oğlu - tibb xidməti mayoru
Hacıyev Elnur Etibar oğlu - mayor
Qurbanov Fərid Natiq oğlu - mayor
Məmmədov Əyyub Alof oğlu - mayor
Bağırov Elmar Vaqif oğlu - kapitan
Əliyev Bəhmən Elman oğlu - kapitan
Nəsirov Elman Haqverdi oğlu - kapitan
Rəhimov Murad Heybət oğlu - kapitan
Tağıyev Elçin Etibar oğlu - kapitan
Tağıyev İlkin Ədalət oğlu - kapitan
Qədimalıyev Aslan Kərəm oğlu - baş leytenant
Məmmədov Samir Vaqif oğlu - baş çavuş.
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