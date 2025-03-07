https://news.day.az/azerinews/1735358.html Prezident İlham Əliyevin “Instagram” hesabında 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə videoçarx paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin rəsmi "Instagram" hesabında 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə videoçarx paylaşılıb. Day.Az paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyevin “Instagram” hesabında 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə videoçarx paylaşılıb - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin rəsmi "Instagram" hesabında 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə videoçarx paylaşılıb.
Day.Az paylaşımı təqdim edir:
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