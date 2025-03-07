Prezident İlham Əliyevin “Instagram” hesabında 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə videoçarx paylaşılıb

Prezident İlham Əliyevin rəsmi "Instagram" hesabında 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə videoçarx paylaşılıb.

Day.Az paylaşımı təqdim edir: