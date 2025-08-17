https://news.day.az/azerinews/1774539.html Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Day.Az-а verilən məlumata görə, avqustun 18-də mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək.
Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Day.Az-а verilən məlumata görə, avqustun 18-də mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək.
Bildirilib ki, dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) +25 dərəcədən +26 dərəcəyədək, cənub çimərliklərində (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) +26 dərəcədən +27 dərəcəyədək olacaq.
