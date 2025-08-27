Dişlərdəki sarı ləkələr bu xəstəliklərin əlamətidir - Diqqət
Dişlərdəki sarı ləkələr müxtəlif səbəblərdən ortaya çıxa bilər və bəzi hallarda müəyyən xəstəliklərin və ya sağlamlıq problemlərinin əlaməti ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ən yaygın səbəblər bunlardır:
Pis ağız gigiyenası - Dişlərin kifayət qədər fırçalanmaması və diş ipindən istifadə etməmək sarı ləkələrə səbəb ola bilər. Plak və diş daşları zamanla dişi saraldır.
Siqaret və tütün məhsulları - Nikotin və qatran dişlərdə sarımtıl ləkələr yaradır.
Qidalar və içkilər - Çay, qəhvə, şokolad, qırmızı şərab kimi qidalar dişləri rəngləyə bilər.
Yaşlanma - Diş minəsi zamanla nazikləşir və dentin (dişin sarımtıl daxili qatı) daha görünən olur.
D vitamini və kalsium çatışmazlığı - Dişlərin sağlamlığı üçün bu elementlərin çatışmazlığı dişlərdə saralma və zəifləməyə gətirib çıxara bilər.
Diş minəsində eroziya - Turşulu qidaların çox istehlakı diş minəsini aşındırır və sarı rəng görünməsinə səbəb olur.
Xəstəliklər və dərmanlar - Bəzi xəstəliklər (məsələn, sarılıq, qaraciyər problemləri) və antibiotiklər (tetrasilin qrupundan olan dərmanlar uşaqlıqda qəbul olunubsa) dişlərin saralmasına səbəb ola bilər.
Genetik faktorlar - Bəzən dişlərin təbii rəngi sarımtıl olur.
Əgər sarı ləkələr birdən ortaya çıxıb, sürətlə yayılır və ya dişlərlə yanaşı digər simptomlar (məsələn, ağızda pis qoxu, qanama, ağız quruluğu) müşahidə olunursa, mütləq stomatoloq və ya həkimə müraciət etmək vacibdir.
