"Qalatasaray" İlkay Gündoğanı transfer edib
Türkiyənin "Qalatasaray" klubu "Mançester Siti"nin futbolçusu İlkay Gündoğanı heyətinə cəlb edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə tanınmış insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.
Türkəsilli almaniyalı yarımmüdafiəçi ilə 2 illik müqavilə imzalanacaq.
