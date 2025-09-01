"Qalatasaray" İlkay Gündoğanı transfer edib

Türkiyənin "Qalatasaray" klubu "Mançester Siti"nin futbolçusu İlkay Gündoğanı heyətinə cəlb edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə tanınmış insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

Türkəsilli almaniyalı yarımmüdafiəçi ilə 2 illik müqavilə imzalanacaq.