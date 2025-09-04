https://news.day.az/azerinews/1778246.html Armani vəfat etdi - FOTO Dünyaca məşhur italiyalı modelyer, "Armani" şirkətinin təsisçisi Corco Armani 91 yaşında vəfat edib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "La Repubblica" yayıb. Son zamanlar modelyerin səhhətinin pisləşməsi barədə məlumatlar yayılırdı. Armaninin 91 yaşı iyulun 11-də tamam olmuşdu.
