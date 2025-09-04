Armani vəfat etdi

Dünyaca məşhur italiyalı modelyer, "Armani" şirkətinin təsisçisi​ Corco Armani 91 yaşında vəfat edib. 

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "La Repubblica" yayıb.

Son zamanlar modelyerin səhhətinin pisləşməsi barədə məlumatlar yayılırdı.

Armaninin 91 yaşı iyulun 11-də tamam olmuşdu.

"Forbes"in ən son məlumatına görə, italiyalı dizaynerin sərvəti 12,1 milyard dollar təşkil edib. 