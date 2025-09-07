https://news.day.az/azerinews/1778767.html Yaxın vaxtlarda Türkiyə və Ermənistan xüsusi nümayəndələrinin görüşü planlaşdırılır Yaxın vaxtlarda Türkiyə və Ermənistanın xüsusi nümayəndələrinin görüşü planlaşdırılır. Trend-in məlumatına görə, bunu Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ani Badalyan öz "Facebook" səhifəsində yazıb. Görüşün Ermənistanda baş tutacağı qeyd edilib.
Yaxın vaxtlarda Türkiyə və Ermənistanın xüsusi nümayəndələrinin görüşü planlaşdırılır.
Trend-in məlumatına görə, bunu Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ani Badalyan öz "Facebook" səhifəsində yazıb.
Görüşün Ermənistanda baş tutacağı qeyd edilib.
"Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması prosesi çərçivəsində yaxın günlərdə Ermənistanda xüsusi nümayəndələr Ruben Rubinyan və Serdar Kılıçın görüşü planlaşdırılır", - deyə bildirilib.
