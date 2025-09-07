https://news.day.az/azerinews/1778773.html Havayda fövqəladə vəziyyət elan edilib "Kiko" qasırğasının yaxınlaşması ilə əlaqədar ABŞ-nin Havay ştatında fövqəladə vəziyyət elan edilib. Trend-in məlumatına görə, bu barədə "ABC News" telekanalı xəbər verib. Ştatın qubernator vəzifəsini icra edən Silviya Lyuk sentaybrın 8-də güclü külək, leysan yağış və dalğaların yüksələcəyini bildirib..
Qeyd olunub ki, sentyabrın 6-da Sakit okean üzərindən hərəkət edən "Kiko" 3-cü kateqoriyaya qədər zəifləyib. Şimal-qərb istiqamətində hərəkətini davam etdirərək qasırğanın növbəti iki gün ərzində zəifləməsinin davam edəcəyi gözlənilir.
