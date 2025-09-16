Saxta diplom məsələsinə aydınlıq GƏTİRİLDİ
Əvvəllər şəhadətnamələr kağız daşıyıcıda təqdim olunurdu. Son bir neçə ildir ki, bu sənədlər elektron formada verilir. Eyni zamanda, son illərdə aparılan rəqəmsallaşma siyasəti fonunda "myGov"a sənədi yerləşdirməsi vaxtı araşdırılır. Və araşdırma zamanı saxtalaşdırma hallarının şahidi oluruq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin (TKTA) İdarə Heyətinin sədri Tural Əhmədov mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən danışıb.
O qeyd edib ki, bəzi vətəndaşlarımız müraciət edərək bildirirlər ki, şəhadətnamələri şəxsi kabinetdə əks olunmur. Araşdırmalar nəticəsində isə məlum olur ki, təqdim edilən sənəd saxtadır. Saxta diplomlar illər əvvəl müəyyən şəxslər tərəfindən təqdim olunub.Nəticədə vətəndaş bu prosesin qurbanına çevrilib.
Biz bu halları araşdırırıq və çox vaxt belə sənədlərin saxta olduğu tərəfimizdən müəyyən edilir. Bu baxımdan, rəqəmsallaşma saxta diplom və şəhadətnamələrin üzə çıxarılmasına və bu cür halların qarşısının alınmasına dəstək verir.
