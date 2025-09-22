https://news.day.az/azerinews/1782268.html Tanınmış xanəndənin ailəsi buna görə dağılıb Tanınmış xanəndə İlahə İbadova maraqlı etiraflar edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi ailəsinin hansı səbəbdən dağılmasına aydınlıq gətirib. "Öz problemimiz olmadı kənardan gələn təzyiqlərə görə ayrıldıq. Oğlan tərəfinin ailəyə qarışması səbəb oldu. Qızıma atası ilə görüşməyə qəti şəkildə qadağa qoymamışam.
