Müharibədə fəaliyyəti olan minaaxtaranlara "müharibə veteranı" statusunun verilməsi təklif edilir

Vətən müharibəsində fəaliyyəti olan minaaxtaranlara "müharibə veteranı" statusunun verilməsi təklif edilir.

Day.Az xəbər verir ki, bu təklif "Minalar Əleyhinə Azərbaycan Kampaniyası" İctimai Birliyinin kasetli sursat probleminə dair hesabatında öz əksini tapıb.
Bildirilib ki, minatəmizləmə əməliyyatları zamanı yaralanan şəxslərə "müharibə əlili", Vətən müharibəsi zamanı fəaliyyəti olan mina təmizləyənlərə "müharibə veteranı" statusunun verilməsi məsələsinə baxılmalıdır.
