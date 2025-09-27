https://news.day.az/azerinews/1783707.html 65 yaşlı kişi ağacdan yıxılıb öldü Şəkinin Baş Layısqı kənd sakini bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, 1960-cı il təvəllüdlü Şirinov Allahyar Hümbət oğlu qoz ağacından yıxılıb. Ağır xəsarətlər alan vətəndaş xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
