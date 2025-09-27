65 yaşlı kişi ağacdan yıxılıb öldü

Şəkinin Baş Layısqı kənd sakini bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb. 

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, 1960-cı il təvəllüdlü Şirinov Allahyar Hümbət oğlu qoz ağacından yıxılıb.

Ağır xəsarətlər alan vətəndaş xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.