https://news.day.az/azerinews/1783709.html Arvadı ilə dalaşdı, qayınatasını yumruqla vurub öldürdü Xaçmazda qətl hadisəsi olub. Day.Az lent.az-a istiandən xəbər verir ki, hadisə rayonun Xudat şəhərində qeydə alınıb. Orxan Hacıbalayev qayınatası İlham Hüseynovun sinəsinə yumruqla zərbə vurub. Nəticədə İlham Hüseynov ölüb. Məlumata görə, öz evində öldürülən mərhum bir müddət əvvəl açıq ürək əməliyyatı keçirib.
Arvadı ilə dalaşdı, qayınatasını yumruqla vurub öldürdü
Xaçmazda qətl hadisəsi olub.
Day.Az lent.az-a istiandən xəbər verir ki, hadisə rayonun Xudat şəhərində qeydə alınıb.
Orxan Hacıbalayev qayınatası İlham Hüseynovun sinəsinə yumruqla zərbə vurub. Nəticədə İlham Hüseynov ölüb.
Məlumata görə, öz evində öldürülən mərhum bir müddət əvvəl açıq ürək əməliyyatı keçirib.
Qeyd olunub ki, Orxan Hacıbalayev qayınatasının evində öz arvadı ilə dalaşıb. Bu zaman naməlum səbəbdən qayınatasına da yumruqla zərbə vurub.
Qətli törədən kürəkən saxlanılıb.
Faktla bağlı cinayət işi açılaraq, istintaq aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре