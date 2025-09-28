BMW 196 mindən çox avtomobili geri çağırır - SƏBƏB
BMW şirkəti ABŞ-də 196 mindən çox avtomobili potensial yanğın təhlükəsinə görə geri çağırır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qərar Milli Avtomobil Yolları Hərəkətinin Təhlükəsizliyi Administrasiyasının (NHTSA) xəbərdarlığından sonra verilib.
Məlumata görə, bəzi modellərdə mühərrikin işəsalma açarı korroziyaya uğraya bilər, bu isə elektrik açarının həddindən artıq qızmasına, qısaqapanmaya və yanğın riskinə səbəb olur.
Geri çağırılmaya əsasən 2019-2022-ci illərdə istehsal edilən BMW 330i, 530i, Z4, X3, X4, 430i modelləri, həmçinin "Toyota Supra" daxildir. Şirkət noyabrın 14-dən etibarən avtomobil sahiblərinə rəsmi bildiriş göndərəcək.
NHTSA bildirib ki, problem tam həll olunana qədər avtomobillərin binalardan kənarda park edilməsi tövsiyə olunur. Satıcı mərkəzlər isə mühərrik starterini ödənişsiz şəkildə əvəz edəcəklər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре