https://news.day.az/azerinews/1783798.html Türkiyə Müdafiə Nazirliyi 27 sentyabr - Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın 27 sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar rəsmi "X" səhifəsində paylaşım edib. Day.Az-in məlumatına görə, paylaşımda deyilir:
Türkiyə Müdafiə Nazirliyi 27 sentyabr - Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın 27 sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar rəsmi "X" səhifəsində paylaşım edib.
Day.Az-in məlumatına görə, paylaşımda deyilir:
"Qəhrəman Azərbaycan ordusunun işğal altında olan Qarabağ torpaqlarını azad etmək və qələbəyə nail olmaq üçün başladığı şərəfli mübarizənin ildönümündə qəhrəman şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə sağlam və xoşbəxt ömür arzulayırıq".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре