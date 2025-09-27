Türkiyə Müdafiə Nazirliyi 27 sentyabr - Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın 27 sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar rəsmi "X" səhifəsində paylaşım edib.

Day.Az-in məlumatına görə, paylaşımda deyilir:

"Qəhrəman Azərbaycan ordusunun işğal altında olan Qarabağ torpaqlarını azad etmək və qələbəyə nail olmaq üçün başladığı şərəfli mübarizənin ildönümündə qəhrəman şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə sağlam və xoşbəxt ömür arzulayırıq".