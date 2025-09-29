https://news.day.az/azerinews/1784205.html Tramp ABŞ-dan çəkilməyən bütün filmlərə 100 faiz tarif tətbiq edəcəyini açıqlayıb ABŞ Prezidenti Donald Tramp ABŞ-dan çəkilişi olmayan bütün filmlərə 100 faiz tarif tətbiq edəcəyini açıqlayıb. AZƏRTAC-ın məlumatına görə, bu barədə o, "Truth" sosial şəbəkəsində yazıb. "Bizim film istehsalı biznesimiz digər ölkələr tərəfindən oğurlanıb. Kaliforniyanın zəif və səriştəsiz qubernatoru sektora xüsusilə ağır zərbə vurub.
Tramp ABŞ-dan çəkilməyən bütün filmlərə 100 faiz tarif tətbiq edəcəyini açıqlayıb
ABŞ Prezidenti Donald Tramp ABŞ-dan çəkilişi olmayan bütün filmlərə 100 faiz tarif tətbiq edəcəyini açıqlayıb.
AZƏRTAC-ın məlumatına görə, bu barədə o, "Truth" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Bizim film istehsalı biznesimiz digər ölkələr tərəfindən oğurlanıb. Kaliforniyanın zəif və səriştəsiz qubernatoru sektora xüsusilə ağır zərbə vurub. Buna görə də, uzun müddətdir, heç vaxt bitməyən problemi həll etmək üçün mən ABŞ-dan kənarda çəkilən bütün filmlərə tarif tətbiq edəcəyəm", - deyə Tramp bildirib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре