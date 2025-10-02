Nənə və nəvə ağır yaralandı

Ağdamda fərdi evlərdən birində yanğın olub, nənə və nəvəsi ağır yaralanıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Quzanlı qəsəbəsində baş verib.

Belə ki, rayon sakini İsmayılov Əhəd Natiq oğluna məxsus 3 otaqlı evdə yanğın baş verib.

Hadisə zamanı 1965-ci il təvəllüdlü İsmayılov Zibeydə Qənimət qızı ikinci dərəcəli, onun nəvəsi 2013-cü il təvəllüdlü İsmayılova Nəzrin Əhəd qızı isə birinci dərəcəli yanıq xəsarətləri alıb.

Yaralılar Ağdam rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Yanğın FHN əməkdaşları tərəfindən söndürülüb.

Faktla bağlı araşdırma başlanıb.