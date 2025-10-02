https://news.day.az/azerinews/1784864.html Nənə və nəvə ağır yaralandı - Ağdamda ailə FACİƏSİ - FOTO Ağdamda fərdi evlərdən birində yanğın olub, nənə və nəvəsi ağır yaralanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Quzanlı qəsəbəsində baş verib. Belə ki, rayon sakini İsmayılov Əhəd Natiq oğluna məxsus 3 otaqlı evdə yanğın baş verib.
