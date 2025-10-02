https://news.day.az/azerinews/1784947.html Kəskin istilər gəlir 3-9 oktyabr tarixləri arasında Azərbaycan ərazisində havanın temperaturu tədricən yüksələcək. Day.Az Axar.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat beynəlxalq hidrometeoroloji mərkəzlərin proqnozunda yer alıb.
Kəskin istilər gəlir
3-9 oktyabr tarixləri arasında Azərbaycan ərazisində havanın temperaturu tədricən yüksələcək.
Day.Az Axar.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat beynəlxalq hidrometeoroloji mərkəzlərin proqnozunda yer alıb.
Bildirilib ki, havanın soyumasına səbəb olan Qara dəniz siklonu regionu tərk edir və sabahdan başlayaraq temperatur 8 dərəcəyə qədər yüksələcək.
Hətta oktyabr ayının isti və quru keçəcəyi də qeyd olunub.
