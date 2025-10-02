Kəskin istilər gəlir

3-9 oktyabr tarixləri arasında Azərbaycan ərazisində havanın temperaturu tədricən yüksələcək.

Day.Az Axar.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat beynəlxalq hidrometeoroloji mərkəzlərin proqnozunda yer alıb.

Bildirilib ki, havanın soyumasına səbəb olan Qara dəniz siklonu regionu tərk edir və sabahdan başlayaraq temperatur 8 dərəcəyə qədər yüksələcək.

Hətta oktyabr ayının isti və quru keçəcəyi də qeyd olunub.