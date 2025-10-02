Qarabağ Universitetində “Ustad dərsləri silsiləsi” layihəsinə başlanılıb - FOTO
Qarabağ Universitetinin İncəsənət fakültəsində tələbələrin peşəkar inkişafına dəstək məqsədilə "Ustad dərsləri silsiləsi" adlı layihəyə başlanılıb.
Day.Az xəbər verir ki, universitetdən AZƏRTAC-a bildirilib ki, rektor Şahin Bayramov tələbələrin sənət dünyası ilə birbaşa təmasda olmalarının onların peşəkar inkişafına töhfə verəcəyini vurğulayıb.
"Ustad dərsləri silsiləsi" layihəsinin ilk qonağı pianoçu, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının prorektoru, Xalq artisti, professor Yeganə Axundova olub. Tələbələrlə görüşdə Y.Axundova ifaçılıq sənətinin incəlikləri ilə bağlı təcrübəsindən danışıb və gənc musiqiçilərə tövsiyələrini çatdırıb.
Tədbir çərçivəsində, həmçinin gənc pianoçular Vurğun Vəkilov və Əbdüləli Hüseynlinin iştirakı ilə konsert proqramı təqdim olunub.
Qeyd edək ki, layihə çərçivəsində digər sahələr üzrə də tanınmış sənətkarların universitetdə ustad dərsləri keçməsi planlaşdırılır.
