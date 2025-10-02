https://news.day.az/azerinews/1785158.html Gümüş 14 ildən sonra rekordunu yenilədi "Comex" birjasında dekabr çatdırılması üzrə gümüş fyuçersləri 1 troya unsiyası üçün 48,01 dollara qədər bahalaşıb. Day.Az xəbər verir ki, qiymət 2011-ci il mayın 2-dən bəri ilk dəfə bu səviyyəyə çatıb. Belə ki, Bakı vaxtı ilə saat 17:12-ə olan məlumata görə, gümüşün qiyməti 1,45% artıb.
Gümüş 14 ildən sonra rekordunu yenilədi
"Comex" birjasında dekabr çatdırılması üzrə gümüş fyuçersləri 1 troya unsiyası üçün 48,01 dollara qədər bahalaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, qiymət 2011-ci il mayın 2-dən bəri ilk dəfə bu səviyyəyə çatıb.
Belə ki, Bakı vaxtı ilə saat 17:12-ə olan məlumata görə, gümüşün qiyməti 1,45% artıb.
Qeyd olunur ki, gümüş bir il ərzində 64%-dən çox bahalaşıb.
