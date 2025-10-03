Suyun qiyməti dəyişəcək? - RƏSMİ AÇIQLAMA
Su tarifləri ilə bağlı ADSEA olaraq Türkiyə və Avropa ölkələrinin təcrübələrini araşdırmışıq. Bu ölkələrdə geniş tətbiq edilən mexanizmlərdən biri diferensial tarif qaydasıdır.
Day.Az Trend-a istinadən xəbər verir ki, bunu Bakıda keçirilən II Milli Rəqabət Forumu çərçivəsində panel müzakirəsi zamanı Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədrinin müşaviri Əsəd Şirinov deyib.
ADSEA rəsmisi qeyd edib ki, bu məsələ "Sudan səmərəli istifadə üzrə Milli Su Strategiyamız"da da öz əksini tapıb. Strategiyada hədəf kimi göstərilib: "Hazırda bu məsələnin təhlili aparılır. Təhlil başa çatdıqdan sonra müvafiq təklifimizi Tarif Şurasına təqdim edəcəyik".
Ə.Şirinov deyib ki, diferensial tarif əsasən aşağı gəlirli təbəqəni qorumağa xidmət edir:
"Yəni, onlar üçün daha güzəştli qiymətlər tətbiq olunur. İkinci mərhələdə daha çox su istifadə edənlər üçün tariflər daha yüksək müəyyənləşdirilir ki, qənaət təşviq edilsin. Bundan əlavə, kommersiya subyektləri var ki, onlar sudan istifadə edərək gəlir əldə edirlər. Onlar üçün də ayrıca, fərqli tariflər müəyyənləşdirilir. Bu məsələ üzərində iş davam edir, hələ təklifimizi rəsmi olaraq təqdim etməmişik".
Ə.Şirinov vurğulayıb ki, adətən diferensial tarif deyəndə insanlar qiymətlərin bahalaşacağını düşünürlər:
"Diferensial tarifin məqsədi isə aşağı gəlirli əhalini qorumaq, onlara güzəştli qiymətlər vermək, kommersiya və çox su istifadə edən obyektlər üçün isə tarifləri daha düzgün səviyyədə müəyyən etməkdir".
