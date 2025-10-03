“Onun səsi, gülüşü, söhbəti daha yoxdur” - Bəhramdan TƏSİRLİ PAYLAŞIM - FOTO
Əməkdar artist Bəhram Bağırzadə bir neçə gün öncə vəfat edən dostu, həmkarı Cabir İmanovla bağlı paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, sənətçi sosial media hesablarında kədərini bölüşüb.
"Dostunu itirmək - insanın ürəyində açılan dərin bir yaradır. Onun səsi, gülüşü, söhbəti daha yoxdur, amma xatirələri hər an yanımızdadır. Ən çətini isə sən qalırsan tək, o isə başqa bir aləmdədir. Bu tənha hiss, sükut və həsrət insanı həm ağladır, həm də düşündürür. Biz dua edirik ki, Allah o dostumuzu rəhməti ilə qucaqlasın, bizə isə səbr versin", - deyə, Bağırzadə bildirib.
Qeyd edək ki, Əməkdar artist Cabir İmanov sentyabrın 29-da idman zalında infarkt keçirərək dünyasını dəyişib.
