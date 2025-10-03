Zaurun verilişində oğulluq axtaran yaşlı qadın təndiq olundu - 1.75 boy, bürcü... - VİDEO
Aparıcı Zaur Baxşəliyevin verilişində maraqlı anlar yaşanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, yaşlı qadın efirə çıxaraq, özünə oğulluq axtardığını bildirib. Onun irəli sürdüyü şərtlər isə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub.
Qadın oğulluq seçimində bu kriteriyaları irəli sürüb:
"Boyu 1.75- 1.74-dən az olmasın bürcü Qoç və ya Əqrəb olmasın. Özünün Oğlaq bürcündən olduğunu vurğulayıb. Savadlı və mədəni biri olması əsas şərtlərdən sayıb
Bu açıqlamalar sosial şəbəkə izləyiciləri arasında da səs-səda doğurub. Bəzi istifadəçilər qadının tələblərini gülüşlə qarşılasa da, digərləri onun efirdə bu cür axtarış aparmasını "absurd" adlandırıblar.
