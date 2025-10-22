https://news.day.az/azerinews/1789942.html Azyaşlı oğlu ilə maşın sürən ata qəza törətdi, uşaq öldü - HASARA ÇIRPILIB - VİDEO Qəza nəticəsində 7 yaşlı uşaq həyatını itirdi, atası ağır yaralandı. Day.Az xəbər verir ki, bədbəxt hadisə Sabunçu rayonu, Zabrat qəsəbəsində baş verib. Hadisə şahidləri və qohumları deyir ki, uşaq hadisə yerində yox, xətəxanada ölüb.
Azyaşlı oğlu ilə maşın sürən ata qəza törətdi, uşaq öldü - HASARA ÇIRPILIB - VİDEO
Qəza nəticəsində 7 yaşlı uşaq həyatını itirdi, atası ağır yaralandı.
Day.Az xəbər verir ki, bədbəxt hadisə Sabunçu rayonu, Zabrat qəsəbəsində baş verib.
Hadisə şahidləri və qohumları deyir ki, uşaq hadisə yerində yox, xətəxanada ölüb.
Bəzi şəxslər uşağın maşın sürməyi öyrənmək istəyi nəticəsində belə hadisənin baş verdiyinin desə də, Tural Süleymanovun xalası bildirir ki, uşaq atasının qucağında yox, yanında olub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре