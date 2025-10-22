Azərbaycan və Estoniya arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçiriləcək

Azərbaycan və Estoniya arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu 2026-cı ilin birinci yarısında Bakıda keçiriləcək.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsaxna ilə birgə mətbuat konfransında deyib.

Xəbər yenilənəcək