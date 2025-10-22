https://news.day.az/azerinews/1789997.html Azərbaycan və Estoniya arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçiriləcək - Ceyhun Bayramov Azərbaycan və Estoniya arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu 2026-cı ilin birinci yarısında Bakıda keçiriləcək. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsaxna ilə birgə mətbuat konfransında deyib. Xəbər yenilənəcək
Azərbaycan və Estoniya arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçiriləcək - Ceyhun Bayramov
Azərbaycan və Estoniya arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu 2026-cı ilin birinci yarısında Bakıda keçiriləcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsaxna ilə birgə mətbuat konfransında deyib.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре