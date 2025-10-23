Yanacaqdoldurma məntəqələrinin quraşdırılmasına lisenziya verilməsi qaydası TƏSDİQLƏNİB
"Yanacaqdoldurma və qaz təchizatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarı fəaliyyət növü (fəaliyyət növünün adı göstərilməklə) üzrə "Lisenziya müqaviləsinin forması və bağlanılma Qaydası" təsdiq edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov müvafiq qərar imzalayıb.
Sənədə əsasən, bu Qayda "Lisenziyalar və icazələr haqqında" Qanunun tətbiqi ilə əlaqədar yanacaqdoldurma və qaz təchizatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarı fəaliyyət növü (fəaliyyət növünün adı göstərilməklə) üzrə lisenziya müqaviləsinin (bundan sonra - lisenziya müqaviləsi) formasını və bağlanılma qaydasını müəyyən edir.
Hüquqi şəxsə, xarici hüquqi şəxsin filialı, nümayəndəliyi və fərdi sahibkara yanacaqdoldurma və qaz təchizatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarı fəaliyyət növünə (fəaliyyət növünün adı göstərilməklə) lisenziya verildiyi tarixdən 30 (otuz) gün müddətində İqtisadiyyat Nazirliyi (bundan sonra - Nazirlik) ilə lisenziya sahibi arasında lisenziya müqaviləsi bağlanılır.
Lisenziya müqaviləsi yazılı formada və müddətsiz bağlanır.
Bu Qaydada istifadə olunmuş anlayışlar "Lisenziyalar və icazələr haqqında" Qanunda, habelə digər qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulan mənaları ifadə edir.
Lisenziya sahibi qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sənədlərlə yanaşı, 2 nüsxədə özü tərəfindən imzalanmış, hüquqi şəxs, xarici hüquqi şəxsin filialı və ya nümayəndəliyinə münasibətdə həm də möhürlənmiş lisenziya müqaviləsini Nazirliyə təqdim edir.
Nazirlik lisenziya verildiyi tarixdən 30 (otuz) gün ərzində lisenziya müqaviləsini imzalayaraq, lisenziya sahibinə təqdim edir.
Qanunvericilikdə müəyyən olunmuş hallar istisna olmaqla, tərəflər bu müqavilənin imzalanmasından olaraq imtina edə bilməzlər.
Lisenziya müqaviləsi müqavilənin bağlanması haqqında lisenziya sahibinə "İnzibati icraat haqqında" Qanununun 62-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada məlumat verildiyi gün qüvvəyə minir.
Lisenziya müqaviləsi lisenziya verildiyi tarixdən 30 (otuz) gün müddətində bağlanmadıqda, müvafiq lisenziya hüquqi nəticələr yaratmır.
Lisenziya müqaviləsi Mülki Məcəllədə və "İnzibati icraat haqqında" Qanunda müəyyən edilən qaydada ləğv oluna bilər.
Qərarla daha ətraflı bu linkdən tanış olmaq mümkündür.
Məlumat üçün bildirək ki, qərar oktyabrın 10-da qəbul edilib, oktyabrın 21-də Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilib, oktyabrın 22-də qüvvəyə minib.
