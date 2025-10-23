https://news.day.az/azerinews/1790385.html Alkoqollu içkilərə minimum satış qiyməti təyin edildi Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət müəyyən edilib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyası qərar qəbul edib. Qəbul edilən qərarla alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət aşağıdakı kimidir: Sıra №si Qablaşdırma tutumu
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyası qərar qəbul edib.
Qəbul edilən qərarla alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət aşağıdakı kimidir:
|
Sıra
№si
|
Qablaşdırma tutumu
(litrlə)
|
Minimum pərakəndə satış qiyməti
(ƏDV ilə, manat)
|
Daxili istehsal üzrə
|
İdxal üzrə
|
1.
|
0,050
|
1,96
|
2,43
|
2.
|
0,100
|
2,98
|
3,92
|
3.
|
0,200
|
4,17
|
6,06
|
4.
|
0,250
|
4,95
|
7,31
|
5.
|
0,330
|
6,50
|
9,62
|
6.
|
0,375
|
7,60
|
11,14
|
7.
|
0,500
|
9,50
|
14,22
|
8.
|
0,700
|
12,42
|
19,03
|
9.
|
0,750
|
13,93
|
21,01
|
10.
|
1,0
|
16,73
|
26,17
|
11.
|
1,5
|
26,10
|
40,26
|
12.
|
1,75
|
26,33
|
42,85
