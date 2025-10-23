Alkoqollu içkilərə minimum satış qiyməti təyin edildi

Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət müəyyən edilib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyası qərar qəbul edib.

Qəbul edilən qərarla alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət aşağıdakı kimidir:

 

Sıra

№si

Qablaşdırma tutumu

(litrlə)

Minimum pərakəndə satış qiyməti

(ƏDV ilə, manat)

Daxili istehsal üzrə

İdxal üzrə

1.

0,050

1,96

2,43

2.

0,100

2,98

3,92

3.

0,200

4,17

6,06

4.

0,250

4,95

7,31

5.

0,330

6,50

9,62

6.

0,375

7,60

11,14

7.

0,500

9,50

14,22

8.

0,700

12,42

19,03

9.

0,750

13,93

21,01

10.

1,0

16,73

26,17

11.

1,5

26,10

40,26

12.

1,75

26,33

42,85