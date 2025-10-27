Çərəzi xarab olmağa qoymayan 5 sadə üsul
Artan rütubət və istilik quru meyvələrin qısa müddətdə xarab olmasına və qurdlamasına səbəb olur. Mütəxəssislər isə sadə, amma çox təsirli üsullarla bu problemin qarşısını almağın mümkün olduğunu bildirirlər.
Milli.Az çərəzi aylarla təzə saxlamağın 5 əsas sirrini paylaşır.
Bankanın içinə əlavə edilən bir çimdik iri dənəli duz, havadakı rütubəti udaraq quru meyvələrin xarab olmasının və qurdlanmasının qarşısını alır.
Duzun təbii nəmuducu xüsusiyyəti həmçinin oksidləşməni ləngidir, beləliklə fındıq, badam, qoz kimi məhsullar uzun müddət təzə qalır.
Duzun əvəzinə düyü və ya dəfnə yarpağı da eyni təsiri göstərir. Bu təbii vasitələr artıq nəmliyi özünə çəkərək quru yemişlərin təravətini qorumağa kömək edir.
Quru meyvələrin ən böyük düşməni nəmdir. Buna görə onları hava keçirməyən şüşə qabda, sərin və quru yerdə saxlamaq lazımdır.
Plastik qablar əvəzinə şüşə seçim etmək daha sağlam və uzunömürlü nəticə verir.
Günəş şüaları və isti hava çərəzlərin tərkibindəki yağların oksidləşməsinə səbəb olur və nəticədə dadları acılaşır.
Mütəxəssislər məhsulları işıq düşməyən dolabda və ya soyuducunun aşağı hissəsində saxlamağı məsləhət görürlər.
Bazarda satılan kimyəvi qoruyuculara ehtiyac qalmadan bu təbii və sadə üsullarla həm sağlam, həm də qənaətli saxlama mümkündür.
