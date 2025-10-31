Əncirə əlavə edib yeyin - Qaraciyəri təmizləyir, orqanizmi yeniləyir
Bədənini təbii yollarla təmizləmək istəyənlər üçün əncir və çörək sodası (mineral su) qarışığı son vaxtlar diqqət çəkən üsullardan biridir. Evdə asanlıqla hazırlanan bu qarışım, xüsusən də yağlı qaraciyər xəstəliyinə qarşı təsirli hesab olunur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, əncirin tərkibindəki lif və antioksidantlar qaraciyərin fəaliyyətini dəstəkləyir, bədəndəki toksinlərin atılmasını sürətləndirir. Qazlı içkilər (mineral su) isə mədə turşusunu tarazlaşdıraraq həzm prosesini aktivləşdirir.
Bu iki təbii inqrediyent birlikdə qəbul edildikdə orqanizmi daxildən təmizləyən, ağardıcı effekti olan təbii qarışıq yaradır.
Bir stəkan mineral suyun içinə iki ədəd quru əncir əlavə edin və bir neçə dəqiqə saxlayın. Əncir yumşaldıqdan sonra səhər acqarına həm ənciri yeyin, həm də suyunu için.
Bu sadə üsul həzm sistemini gücləndirir, maddələr mübadiləsini sürətləndirir.
