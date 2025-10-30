https://news.day.az/azerinews/1791965.html Azərbaycanda yetişdirilən ixrac potensialına malik balıq növləri açıqlanıb Dünyada akvakultura səviyyəsində iqtisadi cəhətdən səmərəlilik baxımından yetişdirilən bir çox balıq növü var. Day.Az xəbər verir ki, bunu Trend-ə müsahibəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən "Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzi" publik hüquqi şəxsin direktoru Ceyhun Əliyev deyib.
O bildirib ki, Azərbaycanda yetişdirilən akvakultura balıqları əsasən qızıl balıq kimilərdən alınan farel, nərə kimilər və çəki kimilərdir(sazan, karp).
"Nərə balığının kürüsü dünyada çox məşhurdur. Azərbaycanda bu balıq növü akvakulturada yetişdirilir. Akvakulturada yetişdirilən balıqların ixrac potensialı daha çoxdur",-deyə o qeyd edib.
