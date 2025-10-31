https://news.day.az/azerinews/1792209.html Nəfəsin canlı ifası tənqid olundu - VİDEO Son günlər sosial mediada müğənni Nəfəsin bir verilişdə təqdim etdiyi canlı ifası geniş müzakirələrə yol açıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun veriliş zamanı ifa etdiyi mahnı izləyicilər tərəfindən bəyənilməyib və sosial şəbəkələrdə tənqidlər səsləndirilib.
Nəfəsin canlı ifası tənqid olundu - VİDEO
Son günlər sosial mediada müğənni Nəfəsin bir verilişdə təqdim etdiyi canlı ifası geniş müzakirələrə yol açıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun veriliş zamanı ifa etdiyi mahnı izləyicilər tərəfindən bəyənilməyib və sosial şəbəkələrdə tənqidlər səsləndirilib.
Tamaşaçılar musiqi performansını "qüsurlu", "canlı ifa ilə uyğun gəlməyən" kimi sözlərlə qiymətləndiriblər.
Bəzi izləyicilər isə müğənnini dəstəkləyərək "hər ifa canlıdır, səhvlər ola bilər" fikrini irəli sürüblər. Hadisə qısa müddətdə sosial mediada gündəm mövzusuna çevrilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре