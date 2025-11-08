https://news.day.az/azerinews/1794112.html Azərbaycan derbisi üçün satışa çıxarılan bütün biletlər alınıb Misli Premyer Liqasının "Zəfər turu" (Xl) çərçivəsində "Qarabağ" - "Neftçi" komandaları arasında keçiriləcək oyun üçün satışa çıxarılan bütün biletlər alınıb. Day.Az bu barədə Ağdam təmsilçisinə istinadən xəbər verir. Qarşılaşma noyabrın 9-u saat 18:44-də start götürəcək.
Azərbaycan derbisi üçün satışa çıxarılan bütün biletlər alınıb
Misli Premyer Liqasının "Zəfər turu" (Xl) çərçivəsində "Qarabağ" - "Neftçi" komandaları arasında keçiriləcək oyun üçün satışa çıxarılan bütün biletlər alınıb.
Day.Az bu barədə Ağdam təmsilçisinə istinadən xəbər verir.
Qarşılaşma noyabrın 9-u saat 18:44-də start götürəcək.
Qapılar azarkeşlər üçün matçın start fitindən 90 dəqiqə əvvəl açılacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре