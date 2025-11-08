Azərbaycan derbisi üçün satışa çıxarılan bütün biletlər alınıb

Misli Premyer Liqasının "Zəfər turu" (Xl) çərçivəsində "Qarabağ" - "Neftçi" komandaları arasında keçiriləcək oyun üçün satışa çıxarılan bütün biletlər alınıb.

Day.Az bu barədə Ağdam təmsilçisinə istinadən xəbər verir.

 

Qarşılaşma noyabrın 9-u saat 18:44-də start götürəcək.

Qapılar azarkeşlər üçün matçın start fitindən 90 dəqiqə əvvəl açılacaq.